Τη δική του πρόβλεψη, για την ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η σέντρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ημέρες, έκανε ο… υπερυπολογιστής της Opta.

Σύμφωνα με αυτήν, πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με ποσοστό 19,1%.είναι το Μαρόκο, το οποίο θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Στο σενάριο που, όντως οι «Lions of the Atlas» κατακτήσουν την κούπα για πρώτη φορά μετά το 1976, ζημιωμένος θα είναι ο Ολυμπιακός, καθώς θα στερηθεί για αρκετό διάστημα τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Από εκεί και πέρα δεύτερο φαβορί θεωρείται η Αίγυπτος με ποσοστό 12,4%, τρίτο η Σενεγάλη με ποσοστό 12,3% ενώ ακολουθεί η Αλγερία με ποσοστό 12%.