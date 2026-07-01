Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος στην πατρίδα του, καθώς δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν το όνομά του με τη Ρίβερ Πλέιτ που αναζητάει να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνάς της εν όψει του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο θέλει να κατακτήσει το Copa Lidertadores με τον Ορτέγκα να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται για να πλαισιώσει τον πολύπειρο Μάρκος Ακούνια.

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