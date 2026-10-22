Με το βλέμμα μόνιμα στραμμένο στον Λορέντσο Πιρόλα η Ρόμα έρχεται πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», απόψε, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «τζαλορόσι» έχουν ξανάρθει στο φαληρικό γήπεδο τη φετινή σεζόν. Η παρουσία εκπροσώπου της είχε καταγραφεί και στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με το ενδιαφέρον των Ιταλών να συνδέεται με έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή: τον Λορέντσο Πιρόλα.

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