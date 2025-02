Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις (και) την εφετινή σεζόν και είναι ένας από τους στυλοβάτες του Ολυμπιακού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η UEFA αποθέωσε τον Κρητικό γκολκίπερ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τις πιο σημαντικές αποκρούσεις του 22χρονου τερματοφύλακα στην League Phase του Europa League.

«Έξι clean sheets σε οκτώ ματς» ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου για τον Τζολάκη, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα 6 από τα 8 παιχνίδια που αγωνίστηκε στη διοργάνωση, την ώρα που τα μόλις 3 γκολ που δέχθηκε συνολικά ήταν η κορυφαία αμυντική επίδοση σε όλο τον θεσμό.

Tzolakis kept 6 clean sheets in his 8 league phase games 😤@olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/WLI4tfEAdj

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 4, 2025

