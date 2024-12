Ονειρικό ήταν για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό το 2024, καθώς στη διάρκειά του οι άνδρες του συλλόγου κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους ευρωπαϊκό τρόπαιο (Conference League), βαδίζοντας στα χνάρια των Νέων της ομάδας που κατέκτησε το Youth League.

Η UEFA λίγο πριν μας αφήσει το 2024, έκανε ανάρτηση στα social media, τονίζοντας ότι η ομάδα του Πειραιά έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα, που κατακτάει Ευρωπαϊκό Κύπελλο.

🇬🇷 Olympiacos made history in 2024 as the first Greek side to win a UEFA club competition. #UECL #UYL pic.twitter.com/vPX4isy3pC

— UEFA (@UEFA) December 30, 2024