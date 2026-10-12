Μια έκπληξή περίμενε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στ΄ αποδυτήρια, μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που δεν ήταν στο γήπεδο, αφού επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν εκτός Ελλάδος, πήρε τηλέφωνο τον αντιπρόεδρο Κώστα Καραπαπά και του ζήτησε να πάει στ΄ αποδυτήρια να μιλήσει με τους παίκτες

Ο αντιπρόεδρος, έδωσε το τηλέφωνο στον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο και αυτός, βλέποντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην οθόνη του κινητού, το έδειξε σε όλους τους παίκτες στ΄ αποδυτήρια.

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