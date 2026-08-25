Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Βόλφσμπουργκ απέρριψε την πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 29χρονου αριστερού οπισθοφύλακα Γιόακιμ Μέλε, την ώρα που η Γιουβέντους φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του.

Δυσκολεύει όλο και περισσότερο τις τελευταίες ώρες η περίπτωση του Γιόακιμ Μέλε στον Ολυμπιακό, που σύμφωνα με γερμανικά Μέσα κατέθεσε πρόταση για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, δίχως ωστόσο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των «Λύκων», που κυμαίνονται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

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