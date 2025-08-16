Στις 21:30 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο Μπάρι της Ιταλίας το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Ίντερ.

Αυτό είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας των Πειραιωτών και αποτελεί την πρόβα τζενεράλε για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν όψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών της.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στη φιναλίστ του περυσινού Champions League ο Βάσκος έκανε γνωστή την ενδεκάδα των νταμπλούχων Ελλάδας, η οποία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με το φιλικό απέναντι στη Νάπολι (μόνο ο Κοστίνια διατηρείται σε αυτήν).

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Γιαζιτσί.