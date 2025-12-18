Θύμα έκπληξης έπεσε το βράδυ της Τετάρτης στον θεσμό του Κόπα Ντελ Ρέι (σ.σ.: Κύπελλο Ισπανίας) η Θέλτα, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι (2-2 κ.α., 3-0 πεν.) από την Αλμπαθέτε, η οποία μετέχει στη Segunda Division.

Ως γνωστόν στην ομάδα από την Καστίλλη αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος μάλιστα πρωταγωνίστησε στη σπουδαία πρόκριση επί του συλλόγου από τη Γαλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός φορ, μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης δέχτηκε μία εξαιρετική κάθετη μπαλιά από τον Λορένθο και, αφού έκανε μία μια εντυπωσιακή κούρσα, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του.

Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ στην Ισπανία για τον πρώην φορ του Πανσερραϊκού, ο οποίος επαναπατρίστηκε, καθώς δεν υπολογιζόταν στον Ολυμπιακό από τον Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ.

Δείτε το γκολ του Μπετανκόρ στο 16ο δευτερόλεπτο του βίντεο: