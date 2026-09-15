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Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο Elabet στη 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» προκάλεσαν φθορές σε 80 πλαστικά καθίσματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 05/09/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, που κάθονταν στις κερκίδες των θυρών 31 έως 42 του ανωτέρω Σταδίου, προέβησαν σε θραύση περίπου ογδόντα (80) πλαστικών καθισμάτων,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 48/2026 Απόφασή της, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, συνεκτιμώντας και την εκ μέρους της αποκατάσταση των φθορών.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».