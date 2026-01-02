Ο Ρεμί Καμπελά παρουσιάστηκε από τη Ναντ, που τον απέκτησε με την μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Είμαι σε επαφή εδώ και καιρό, μιλάω με τον Άντονι Λόπες για πάνω από ένα μήνα», δήλωσε ο 35χρονος επιθετικός μέσος.

«Αμέσως έδωσα την έγκρισή μου, λέγοντάς του: “Είμαι πρόθυμος”. Είμαι 100% σωματικά σε φόρμα. Ακόμα και όταν ήξερα ότι δεν θα έπαιζα στον Ολυμπιακό, εξακολουθούσα να προπονούμαι, δεν έχασα ούτε μια προπόνηση. Ένιωθα ότι ήταν πολύ ενεργητικός στην προπόνηση, δεν έχω καμία αμφιβολία για τη φυσική του κατάσταση».

Ο Ρεμί Κμαπελά έδειξε αμέσως την επιθυμία του να βοηθήσει τη Ναντ να παραμείνει στη Ligue 1:

«Θα μπορούσα να είχα μείνει στον ήλιο της Αθήνας και να ήμουν χαλαρός. Αυτό με έχει παρακινήσει. Αν παίζουμε με πίεση και φόβο, τι είδους παράδειγμα δίνω στους νεαρούς παίκτες; Είμαι εδώ για να τους παρακινήσω, να τους δώσω ελπίδα. Έχουμε πέντε μήνες μπροστά μας. Δεν υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες. Όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να δώσεις τα διπλάσια. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Φυσικά, είναι σημαντικό να χαμογελάμε, αλλά χρειαζόμαστε και αποτελέσματα», Όλοι θα αναλάβουμε την ευθύνη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύο… χαμένες ευκαιρίες με τη Ναντ:

«Όταν ήμουν στη Μαρσέιγ, ο Κλαούντιο Ρανιέρι με πήρε τηλέφωνο μετά από έναν αγώνα. Σκέφτηκα να έρθω, αλλά δεν έγινε, οπότε πήγα στη Σεντ Ετιέν. Και όταν επέστρεψα από τη Ρωσία, η Λιλ και η Ναντ ενδιαφέρθηκαν. Πάντα έλεγα ότι, ακόμα και όταν ήμουν μικρός, ονειρευόμουν να πάω στην ακαδημία νέων της Ναντ. Μεγάλωσα με τον Σιλβέν Αρμάν και τον Ολιβιέ Μοτερούμπιο. Είχα τη φανέλα του όταν ήμουν μικρός. Μετά από αυτό, το πιο σημαντικό πράγμα θα είναι η παραμονή στη Ligue 1. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε αυτό».

Ο προπονητής της Ναντ, Αχμέντ Κανταρί, είπε: «Είναι μικρόσωμος σε ανάστημα αλλά έχει μεγάλη μηχανή, είναι σε φόρμα, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι επαγγελματίας», είπε.

«Ένιωσα ότι ήταν πολύ ενεργητικός στην προπόνηση, δεν έχω καμία αμφιβολία για τη φυσική του κατάσταση. Του έδωσα 100% την έγκρισή μου. Μπορείς αμέσως να δεις την ποιότητα του παίκτη και, πάνω απ’ όλα, την επιθυμία του να επιστρέψει στο γήπεδο και να είναι μαζί μας σε αυτή την αποστολή. Είναι εδώ για να βοηθήσει την ομάδα. Θα φέρει συνοχή. Θα έχουμε ένα δύσκολο δεύτερο μισό της σεζόν και θα μπορέσει να φέρει την εμπειρία του. Αυτό είναι σημαντικό».