Στις 17:30 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στην «Αστάνα Αρένα» το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Καϊράτ, το οποίο ανοίγει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Στην παγωμένη πρωτεύουσα του Καζακστάν, οι Πειραιώτες φιλοδοξούν να αναθερμάνουν τις ελπίδες τους για την πρόκριση, κάτι που θα γίνει μόνο αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταφέρει να κατακτήσει σήμερα το παρθενικό της «τρίποντο» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι καιρικές συνθήκες στη χώρα της κεντρικής Ασίας έχουν καταστήσει αδύνατο για την Καϊράτ να αγωνιστεί στην έδρα της, με την ομάδα να αναγκάζεται να μετακομίσει 1.200 χιλιόμετρα βόρεια, στην πρωτεύουσα Αστάνα.

Το Εθνικό Στάδιο του Καζακστάν είναι εξοπλισμένο με αναδιπλούμενη οροφή, κλιματισμό και θέρμανση κάτω από το έδαφος, καθιστώντας τις θερμοκρασίες των -20°C υποφερτές.

Οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν καταγράψει ακόμη νίκη στην τρέχουσα φάση της διοργάνωσης, με το χρόνο να τελειώνει για να μπουν στην πρώτη 24άδα και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Η Καϊράτ, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ηπειρωτικές υποχρεώσεις της τον τελευταίο μήνα, αλλά παρά την προσπάθεια, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Σε αντίθεση με την Καϊράτ, η ελληνική ομάδα παίζει … full time από το τέλος της διακοπής των εθνικών αγώνων τον Νοέμβριο, έχοντας δώσει πέντε παιχνίδια μέσα σε 14 ημέρες.

Με μόλις δύο βαθμούς στην Ευρώπη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινδυνεύει σοβαρά να χάσει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 24άδα και να αποκλειστεί πρόωρα από τη διοργάνωση.

Ωστόσο, μια νίκη εκτός έδρας στο κρύο Καζακστάν, όχι μόνο θα την έβαζε στη διεκδίκηση για τα νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά θα σηματοδοτούσε και την πρώτη νίκη της στο Champions League από τη σεζόν 2020-21.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί από την UEFA ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ.

Σε σχέση με το τελευταίο επίσημο ματς κόντρα στον ΟΦΗ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε μόλις δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιλέγοντας τους Ποντένσε και Τσικίνιο αντί των Στρεφέτσα και Ταρέμι αντίστοιχα.

Επίσης, συγκριτικά με το τελευταίο ματς για το Champions League, κόντρα στη Ρεάλ, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού είναι διαφοροποιημένη μόνο κατά δύο πρόσωπα, αφού είναι εκτός ο τραυματίας Ρέτσος και ο Γκαρθία, με τους Μπιανκόν και Έσε να έχουν πάρει τις θέσεις τους.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Καϊράτ (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ – Γκλάζερ, Μπάιμπεκ – Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια – Εντμίλσον.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Έσε – Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

H άφιξη της αποστολής των Πειραιωτών στο γήπεδο