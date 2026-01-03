Ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Super Cup, αφού κέρδισε το πέναλτι το οποίο σκόραρε ο Ταρέμι, ενώ σκόραρε και ο ίδιος με κεφαλιά για το 2-0.

Μάλιστα, ο Καλογερόπουλος πέρασε ως αλλαγή στο 88ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μπιανκόν που αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέξη Καλογερόπουλου:

«Είναι αυτό όπως λέει και το σύνθημα μας, είναι «κάτι μαγικό». Μόνο χαρά έχω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ταξίδεψε από τόσο μακριά για να έρθει να μας στηρίξει, συνεχίζουμε.

Σίγουρα τα θέλουμε όλα τα τρόπαια. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε το ίδιο, θέλουμε να κερδίζουμε, να προχωράμε μπροστά, και αυτός είναι ο στόχος μας, κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι».