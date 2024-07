Έτοιμος να ολοκληρώσει μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του είναι ο Ολυμπιακός, καθώς όπως αναφέρει ο έγκριτος Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ήρθε σε συμφωνία με την Μπριζ για την απόκτηση του διεθνούς Ουκρανού επιθετικού, Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο οι Βέλγοι είχαν αγοράσει το 2022 από την Μπενφίκα αντί 17 εκατ. ευρώ, είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Τραμπζονσπόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εντούτοις ο 28χρονος επιθετικός πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασε ο Ολυμπιακός κι αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα (29/7) στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Την περσινή σεζόν, ο Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε ως δανεικός στη Βαλένθια μετρώντας συνολικά 8 γκολ σε 34 επίσημα ματς.

Συμμετείχε στο πρόσφατο EURO 2024 με την Εθνική Ουκρανίας, σκοράροντας μάλιστα τον αγώνα κόντρα στη Σλοβακία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨 EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

✍🏼 4 years contract.

🏥 Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2024