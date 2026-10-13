Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ενημέρωσης, κανονικά αναμένεται να γίνει η εκδρομή των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του UEFA Europa League με τη Μαρσέιγ (15/10, 22:00).

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις για την υποδοχή των Ελλήνων φιλάθλων και τη συνοδεία τους μέχρι το «Βελοντρόμ», παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, κυρίως εξαιτίας των μαθητικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων, αλλά και εξαιτίας των φιλικών σχέσεων της γαλλικής ομάδας με τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr