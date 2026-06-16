Με τον Ματέο Καντσελιέρι για τα άκρα της επίθεσης και τον Πάμπλο Μαφέο για την δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Ολυμπιακός προχωρά δύο κινήσεις πρώτης γραμμής που μπορούν να δώσουν ποιότητα στη νέα ομάδα που θέλει να δημιουργήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι.

Ο Καντσελιέρι είναι το όνομα που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Οι επαφές με τη Λάτσιο βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους Ιταλούς να θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο 24χρονος εξτρέμ να αποτελέσει την πρώτη πώληση του Συλλόγου αυτό το καλοκαίρι. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, εκρηκτικότητα και ικανότητα να δώσει λύσεις σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr