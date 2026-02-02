Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς τοποθετήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μετά το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-1), καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Μάριου Ηλιόπουλου και τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν προτίθενται να αφήσουν την υπόθεση να περάσει έτσι.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε πως η ομάδα του αδικήθηκε αγωνιστικά, κάνοντας λόγο για γκολ της ΑΕΚ από καθαρό οφσάιντ και για «πεντακάθαρο» πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντας συνολικά την εικόνα του αγώνα ως «far west». Παράλληλα, στάθηκε στις σκηνές έντασης που ακολούθησαν, με δεκάδες άτομα χωρίς διαπιστεύσεις στη φυσούνα και –όπως κατήγγειλε– την είσοδο του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο, με ύβρεις και απειλές προς τον διαιτητή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr