Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς για τα όσα έχουν συμβεί στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, εξαπολύοντας επίθεση μέσω των social media.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχολίασε αρχικά τη φάση του τραυματισμού του Ρόκα και τις δηλώσεις του Κουτσιαύτη και στην συνέχεια αναφέρθηκε στους διαιτητικούς ορισμούς, αφήνοντας αιχμές για την στάση της ΚΕΔ και της ΕΠΟ.

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