Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον Ολυμπιακό, με νέο θύμα τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης (19/11), και θα μείνει εκτός για 2 έως 2,5 μήνες, δηλαδή οκτώ με 10 εβδομάδες. Η επιστροφή του τοποθετείται ανάμεσα στα μέσα και τα τέλη Ιανουαρίου…

Το χτύπημα είναι το τρίτο μέσα στον Νοέμβριο για τον Ολυμπιακό στο σημείο που πονούσε ήδη. Ο Σαντιάγκο Έσε έφυγε τραυματίας στο 55ο λεπτό του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1-1) στις 8 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις έδειξαν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, με την αρχική εκτίμηση να μιλά για έξι με επτά εβδομάδες.

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