Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 της Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τελικά γνώρισε την ήττα με 4-2 στο ματς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 31’ με τον Πιρόλα και στο 49’ ο Ζότα Σίλβα σημείωσε το 2-0.

Από εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός… σταμάτησε, η Μίλαν ανέβασε απόδοση και μέσα σε 15 λεπτά γύρισε το ματς και έφτασε στη νίκη. Ο Χάτσινσον, που μοίρασε δύο ασίστ, μείωσε στο 56’, ο Σισέ στο 63’ ισοφάρισε, ο Πούλισικ στο 71’ σημείωσε το 3-2 και ο Μορέιρα στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

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