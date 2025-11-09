Στις 15:00 (Cosmote Sport 2) θα αρχίσει στο γήπεδο της Νεάπολης το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ολυμπιακό, για την 10η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», των τριών σερί νικών στο πρωτάθλημα, ευελπιστούν να πάρουν το τρίποντο για να βρεθούν στην κορυφή, περιμένοντας και το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Εντούτοις η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει δείξει ουκ, ολίγες φορές, τα … δόντια της μέχρι στιγμής, με τους παίκτες του Λέτο να είναι αποφασισμένοι -και- σήμερα να πάρουν τη νίκη, για να βελτιώσουν τη βαθμολογική θέση του συλλόγου.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Λαρουσί, Βιγιαφάνες, Εμπό, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Τετέι

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/QtLdmANLLa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025

Διαιτητής: Βεργέτης Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος 4ος: Κόκκινος VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης