Στον «αέρα» βρίσκεται η μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Γαλλικές αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης μπροστά στον κίνδυνο επεισοδίων.

Μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, o Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον τους στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς την Πέμπτη αντιμετωπίζει στο «Βελοντρόμ» τη Μαρσέιγ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

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