Χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του δήλωσε ο προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, μετά τη φιλική επικράτηση (2-0) των «Νερατζούρι» επί του Ολυμπιακού στο Μπάρι, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Ιταλοί απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας.

«Μπορούμε να βελτιωθούμε. Μπορούμε να είμαστε πιο επιθετικοί και να παίξουμε περισσότερο κάθετα. Μου άρεσε η προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο, και στο τέλος, ήταν μια πραγματική δοκιμασία απέναντι σε μια ζωντανή και δύσκολη ομάδα που μας δημιούργησε προβλήματα» ανέφερε αρχικά ο Ρουμάνος.

«Τελειώσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από μια μικρή ενόχληση για τον Ντιμάρκο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε σκληρότερα και να προσθέσουμε κάτι. Είμαι χαρούμενος με την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της ομάδας και να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε καλά στο πρωτάθλημα», πρόσθεσε ο 44χρονος προπονητής, ενώ κατέληξε, επισημαίνοντας:

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξεκουραστούμε τώρα τις επόμενες δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων, τα παιδιά τα έδωσαν όλα, παρά τη σκληρή δουλειά της έντονης και σύντομης προετοιμασίας. Αυτή τη φορά τα πόδια μας δούλευαν καλύτερα από ό,τι στα τελευταία παιχνίδια και θα έχουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα για να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για το ντεμπούτο μας στο πρωτάθλημα.»