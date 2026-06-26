O Ολυμπιακός συνεχίζει με ταχύτατους ρυθμούς την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού και, μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης του Πάμπλο Μαφέο, βρίσκεται ένα βήμα πριν από ακόμη μία σημαντική προσθήκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές για την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς, με τα δημοσιεύματα από τη Σερβία να κάνουν λόγο για συμφωνία που βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα να ανάβει το «πράσινο φως».

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