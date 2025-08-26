Μία ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νταμπλούχοι Ελλάδας τα έχουν βρει σε όλα με την Φορταλέζα για την απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας οι Πειραιώτες απέχουν ελάχιστα από το οριστικό deal με την ομάδα από την χώρα του καφέ για να φέρουν στην Ελλάδα τον εξελίξιμο παίκτη, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο την πεντάδα των κεντρικών του αμυντικών.

Με βάση την τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, το συνολικό ποσό που προσφέρει φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, που με τα μπόνους επίτευξης στόχων ανεβαίνει στα 5 εκατ.

Ο υψηλόσωμος (1.90μ.) αριστεροπόδαρος αμυντικός έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία της Παλμέιρας για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στην Φορταλέζα. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 26 συμμετοχές με μία ασίστ σε συνολικά 2.200 λεπτά.