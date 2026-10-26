Τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, με δύο γνώριμα ονόματα από τη Stoiximan Super League να βρίσκονται στη λίστα.

Συγκεκριμένα, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού και ο Τζένις Μπούρνιτς του Βόλου κλήθηκαν στην εθνική ομάδα της Βοσνίας, εν όψει των αναμετρήσεων με τη Σουηδία και τη Ρουμανία.

Η Βοσνία θέλει να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στον 4ο όμιλο της League Β, με τα δύο παιχνίδια να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τελική της κατάταξη.