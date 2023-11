Τους εκλεκτούς του για τους πρώτους αγώνες της Εθνικής Μαρόκου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 γνωστοποίησε ο τεχνικός των «λιονταριών του Άτλαντα», Ουαλίντ Ρεγκραγκί. συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα στην επόμενη διακοπή το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Ερυθραία και την Τανζανία για τον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης στη ζώνη της Αφρικής.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 9, 2023

