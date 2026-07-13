Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζοέλ Ρόκα από την Χιρόνα φαίνεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός καθώς οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων φέρεται να έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η καταλανική ομάδα ζητάει συνολικά 7 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίχτη της. Ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ η Χιρόνα επιθυμεί να διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή…

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