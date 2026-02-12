Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να έχουν τη στήριξη του κόσμου τους και σε αυτήν την αναμέτρηση, καθώς η ΠΑΕ έχει εξασφαλίσει εισιτήρια που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία.

Με σχετική ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πειραιά ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διαδικασία και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την προμήθειά τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».