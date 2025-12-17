Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα, ενώ ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα, η οποία μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα.

Άλλωστε, οι «αργοναύτες» περισσότερο νοιάζονται για την αποφυγή του υποβιβασμού κι έρχονται από δύο σπουδαίες εκτός έδρας επιτυχίες (1-0 τον Μακεδονικό και 2-0 τον ΠΑΟΚ Β’).

Οι «πράσινοι», από την άλλη, μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΛ (2-2 εκτός) και Βικτόρια Πλζεν (0-0 εντός) επέστρεψαν στις επιτυχίες κερδίζοντας με 2-1 τον Βόλο, αλλά η απόσταση από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη (στο -13 με παιχνίδι λιγότερο).

Η ομάδα του Πειραιά από τη μεριά της θα υποδεχτεί τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Προφανώς κι η διαφορά είναι χαώδης, αλλά οι «κυανόλευκοι» έχουν δικαίωμα στην ελπίδα. Άλλωστε, φέτος μόνο από τον ΟΦΗ ηττήθηκαν (3-1 εκτός).

Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από το 0-0 με τον Άρη, αποτέλεσμα που έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί επτά αγωνιστικών για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σίγουρα θα κάνει αρκετές αλλαγές.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ήττα που τον έριξε από τη δεύτερη θέση κι ήταν η δεύτερη διαδοχική σε επίσκεψή του στην Αττική – είχε προηγηθεί το 2-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (9/11) τον οποίο περιμένει την Κυριακή (21/12) στη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρκό, όπως κι η Καβάλα, μόνο θεωρητικές ελπίδες πρόκρισης έχει. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου διαγράφει εξαιρετική πορεία στον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2, όπου «βλέπει» συμμετοχή στα Play Off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής (Cosmote Sport 2HD)

20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Η βαθμολογία

Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9 *

————————————————

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9 *

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας 7-4 4

11.Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4 *

————————————————

13. Ηρακλής 2-3 4 *

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1 *

17. Καβάλα 2-6 1 *

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0