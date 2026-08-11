Στις 20:30 (MEGA) θα ξεκινήσει στο «Χόφερσταντιον» ο αγώνας ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματοποιώντας μέτρια εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν κατάφερε να βάλει βάσεις πρόκρισης απέναντι στους Ολλανδούς, οι οποίοι έφυγαν από το Φάληρο πριν μία εβδομάδα με τη λευκή ισοπαλία.

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