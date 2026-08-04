Ο Ολυμπιακός διασταυρώνει τα ξίφη του με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά 11/8 στην Ολλανδία.

Ο νικητής του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπος στα play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την Μπόντο Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr