O Oλυμπιακός υποδέχεται στο ντέρμπι κορυφής τον ΠΑΟΚ, καθώς όποια ομάδα κερδίσει, πιάνει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

