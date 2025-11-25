Αρκετά είναι τα αφιερώματα που έχουν κάνει τα ισπανικά ΜΜΕ στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με αφορμή το αυριανό μπρα-ντε-φερ του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Champions League.

«Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον Όλυμπο» αναφέρει στον τίτλο του το αφιέρωμα της εφημερίδας «Marca» στον τεχνικό των Πειραιωτών, για τον οποίο επισημαίνεται ότι έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο δύο φορές στους 25 αγώνες στους οποίους έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους. Στην Αθήνα, θα είναι η πρώτη φορά που αυτή η αντιπαλότητα ξεδιπλώνεται στο Champions League.

Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει την πρώτη του νίκη μετά από δύο ήττες και δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό, εκτός από δύο ισοπαλίες με τη Σεβίλλη», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Και συνεχίζει: «Στον Πειραιά, ο προπονητής από τη Θαλντιμπάρ έχει γίνει μια ιδιαίτρηt φιγούρα. Ο τίτλος του Conference League πριν από δύο χρόνια έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

Το πιο κοντινό που είχε φτάσει κάποιος πριν ήταν ο Παναθηναϊκός, φιναλίστ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1971 με τον Φέρεντς Πούσκας στο τιμόνι (ήττα με 2-0 από τον Άγιαξ στον τελικό του Γουέμπλεϊ).

Σε μια μακρά λίστα Ισπανών προπονητών (Μίτσελ, Βαλβέρδε, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κορμπεράν …), ο Μεντιλίμπαρ κλήθηκε από τον παντοδύναμο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Φεβρουάριο του 2014. Κέρδισε το Conference την ίδια σεζόν και, την περασμένη σεζόν, εξασφάλισε το νταμπλ του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στην Αθήνα σε κακή φόρμα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με το προβάδισμά της από την Μπαρτσελόνα να έχει μειωθεί σε έναν βαθμό, και την ιστορία να τους λέει ότι δεν έχουν κερδίσει ποτέ στην Αθήνα».

Στη συνέχεα η ισπανική εφημερίδα θυμίζει τις δύο νίκες του Μεντιλίμπαρ επί της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Και τις δύο φορές που ο Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου ήταν ταραγμένη.

Η πρώτη ήταν στη Βαγιαδολίδ, τον Νοέμβριο του 2009 (1-0). Ήταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του Σούστερ ως προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Το δεύτερο ήρθε τον ίδιο μήνα, στις 24, αλλά το 2018. Η Εϊμπάρ συνέτριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Ipurua (3-0).

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά μια νίκη που θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Το κάνει αυτό με την ομάδα του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και αήττητη εντός έδρας από τον Μάρτιο του 2024 (1-3 εναντίον του Παναθηναϊκού).

Στα 64 του χρόνια, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει «ευτυχισμένος» στην Ελλάδα».