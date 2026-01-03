Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το 5ο Super Cup της ιστορίας του, αυτή την φορά επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που δήλωσε το «παρών» στους πανηγυρισμούς της ομάδας του μετά την λήξη της αναμέτρησης, στάθηκε στο τρεμπλ που σημείωσε ο σύλλογος του Πειραιά στην συμπλήρωση των 100 χρόνων ιστορίας του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ανάρτηση του:

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν περήφανους για τον Ολυμπιακό μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!»