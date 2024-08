Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκη, σε δηλώσεις που έκανε μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, αναφέρθηκε στο θέμα του Ντάνιελ Ποντένσε τονίζοντας πως ο Πορτογάλος με τη στάση του έχει κάνει πολύ δύσκολη τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή ψάχνουμε για κάτι καλό, κάτι πολύ καλό. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό που θέλω να πω και για τους φιλάθλους: γιατί ξέρετε, όλο το καλοκαίρι ακούμε ονόματα, διαψεύδουμε 1-2, αλλά δεν είναι κι αυτή η δουλειά μας.

Τον Ποντένσε δυστυχώς μέχρι σήμερα τον περιμέναμε, αλλά και αυτά που ζητάει και ο τρόπος που σκέφτεται, το έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολο.

Οι προσφορές που έχουμε δώσει, είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα και πρέπει κάποια στιγμή να μην ξεφεύγουμε και να ψάξουμε και για άλλες λύσεις.

Λύσεις έχουμε και μέσα στην ομάδα μας και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι και με τις μεταγραφές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και από τα νέα παιδιά.

Κοιτάζουμε τη μεταγραφική αγορά και για κάτι καλό αλλά και λογικό. Κάναμε την υπέρβασή μας για τον Κάρμο, που ήταν κάτι πάρα πολύ ακριβό για τα ελληνικά δεδομένα. »

«Γιατί να μην πάμε… all the way στη διοργάνωση;»

Σε ό,τι αφορά στην εφετινή περιπέτεια της ομάδας του Πειραιά στη League Phase του Εuropa League ο ισχυρός άνδρας των ερυθρολεύκων έθεσε ψηλά τον πήχη, με τον ίδιο να αναρωτιέται «γιατί να μην πάμε… all the way;».

Για την κλήρωση είπε αρχικά: Δεν υπάρχουν εύκολες κληρώσεις, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους αντιπάλους με σοβαρότητα. Να εκμεταλλευτούμε και την έδρα μας κι επίσης την εμπειρία που έχουμε από πολλούς αγώνες στα ευρωπαϊκά κύπελλα και να πάρουμε καλά αποτελέσματα και εκτός έδρας. Να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο έτοιμοι, γιατί τώρα πλέον, μετά την επιτυχία μας στο Κόνφερενς Λιγκ, οι αντίπαλοί μας μας υπολογίζουν πολύ περισσότερο και θα είναι πιο καλά προετοιμασμένοι.

Γι’ αυτό κι εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο απ’ότι μέχρι σήμερα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή και στους παίκτες μας. Χρειάζεται υπομονή. Να δώσουμε χρόνο και στους νέους παίκτες μας, να δείξουν τι μπορεί να κάνουν σε υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα.

Ο στόχος μα είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται στην Ευρώπη και γιατί όχι, όταν ο τελικός αυτός είναι στο σπίτι του προπονητή μας και του Ερνέστο, γιατί να μην πάμε all the way. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Όταν εγώ μιλούσα για ευρωπαϊκά τρόπαια πριν μερικά χρόνια, ορισμένοι μας χλεύαζαν. Ο Ολυμπιακός και σπουδαίες νίκες έχει γευτεί στην Ευρώπη και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Συνεχίζουμε το ίδιο δυνατοί και με όρεξη για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Και πρόσθεσε: Δεν ήταν μόνο η επιτυχία του Κόνφερενς Λιγκ, είμαστε και η μοναδική ομάδα μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, που πανηγυρίσαμε δύο τίτλους. Και το Youth League των Νέων. Αυτό είναι κάτι που πλέον ο Ολυμπιακός έχει μπει μέσα στα ευρωπαϊκά σπίτια, να παρακο9λοθυθούν τα παιδιά πώς παίζουν.

Αυτό που έχουμε πετύχει για τον τόπο μας, είναι κάτι πολύ σπουδαίο και θα ήθελα να υπάρχει συνέχεια και για τον Ολυμπιακό, αλλά και τις άλλες ομάδες. Είδαμε και τον ΠΑΟΚ ότι είχε μία πολύ καλή πορεία πέρυσι, μία καλή κλήρωση σήμερα. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό να προχωράει στην Ευρώπη, αυτά είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα μας. Όλοι οι υγιείς φίλαθλοι θέλουμε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.