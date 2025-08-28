Το μεταγραφικό παζάρι πλησιάζει προς το φινάλε, όμως στον Ολυμπιακό στοχεύουν και σε άλλες κινήσεις ενίσχυσης στο… παραπέντε. Ο «ισχυρός άνδρας» των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, στάθηκε στο «κυνήγι» απόκτησης εντός κεντρικού αμυντικού κι ενός εξτρέμ, ενώ δεν απέκλεισε και μία… έκπληξη με προσθήκη και στην κορυφή της επίθεσης, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην COSMOTE μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League..

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σίγουρα κοιτάζουμε για ένα σέντερ μπακ κι εξτρέμ. Έχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή, ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ, να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί».