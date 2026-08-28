Ένα σύνθημα που μέχρι πρότινος έμοιαζε περισσότερο με όνειρο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης το κάνει ξεκάθαρο στόχο για τον Ολυμπιακό.

Μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη… «Ενωμένοι για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το Europa» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, ο οποίος δεν θέλει ο Ολυμπιακός απλώς να συμμετάσχει στην διοργάνωση, αλλά να φθάσει ως το τέλος.

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