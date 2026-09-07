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Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφτηκε τον Μαροκινό επιθετικό στο νοσοκομείο, μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για το καταγμα κνήμης που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» ευχήθηκε στον Ελ κααμπί καλή και ταχεία ανάρρωση, μεταφέροντάς του παράλληλα την στήριξη ολόκληρης της οικογένειας του Ολυμπιακού.

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