Η FIFA προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση που επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά κλαμπ ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου. Η παγκόσμια ομοσπονδία όρισε ως κοινή ημερομηνία αποδέσμευσης των διεθνών ποδοσφαιριστών την 15η Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στις ομάδες της Ευρώπης να διατηρήσουν τους Αφρικανούς παίκτες τους για έναν επιπλέον αγωνιστικό κύκλο.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός θα μπορέσει να προσφέρει κανονικά στις αναμετρήσεις με την Καϊράτ Αλμάτι για την Ευρώπη και με τον Άρη για το πρωτάθλημα, προτού αναχωρήσει για να συμμετάσχει στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Μαρόκου.

Αντίστοιχο όφελος προκύπτει και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι διεθνείς τους θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση των συλλόγων για τα παιχνίδια της Stoiximan Super League στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, αλλά θα απουσιάσουν από την αγωνιστική των 20 και 21 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Αντιδράσεις από ομοσπονδίες της Αφρικής

Την ίδια στιγμή, αρκετές αφρικανικές ομοσπονδίες αντιδρούν έντονα στην απόφαση της FIFA, υποστηρίζοντας ότι η καθυστερημένη αποδέσμευση των παικτών περιορίζει τον χρόνο προετοιμασίας τους ενόψει της διοργάνωσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα τελευταία παιχνίδια για Champions League και Europa League το 2025 έχουν οριστεί για τις 9 και 10 Δεκεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν επηρεάζονται από τη νέα ρύθμιση.