Ανακοινώθηκε την Πέμπτη η αποστολή της Εθνικής Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στην οποία συμπεριελήφθη, όπως αναμενόταν, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπι.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες του πρώτου του σκόρερ στα ματς με τον Ηρακλή (16/12) για το Κύπελλο Ελλάδας και σε αυτό με την Κηφισιά (20/12) για το πρωτάθλημα.

Στην περίπτωση που προχωρήσει το Μαρόκο στη διοργάνωση και πάει στα νοκ άουτ, ο έμπειρος επιθετικός θα λείψει και από τα ματς με Ατρόμητο (10/1) και Αστέρα Τρίπολης.

Ασφαλώς μεταξύ των εκλεκτών του Ουαλίντ Ρεγκραγκί βρίσκεται και το όνομα του πρώην μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ενώ στην αποστολή συμπεριελήφθη και ο Χακίμι.