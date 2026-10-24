Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο «Γ.Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά τη νίκη με 1-0 επί της Σπάρτακ Πράγας για την 3η αγωνιστική του Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν στροφή στο πρωτάθλημα και θέλουν να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους με το πόδι πατημένο στο γκάζι και να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους κόντρα στη Μαύρη Θύελλα.

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