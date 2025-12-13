Με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στη Super League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (14/12, 20:00, Novasports Prime), τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες, εδώ και αρκετό διάστημα, έχουν «στρογγυλοκαθίσει» στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλουν το τρίποντο απέναντι στους Θεσσαλονικείς, προκειμένου να παραμείνουν στο «ρετιρέ» του πίνακα.

Για το παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας του Συλλόγου, καθώς στη δεδομένη απουσία του Ρέτσου προστέθηκε και αυτή του Μπιανκόν.

Παράλληλα ο Βάσκος δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Ροντινέι.

Την αποστολή της πειραϊκής ομάδας συγκροτούν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.