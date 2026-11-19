Με πατερίτσες και ειδικό νάρθηκα στο αριστερό γόνατο εμφανίστηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα, μετά τον τραυματισμό του στη φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με τη Χιλή.

Ο μέσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κολομβία, εκτιμάται ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Η πιθανή απουσία του προκαλεί προβληματισμό στους «ερυθρόλευκους», καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα τραυματίστηκε και ο Σαντιάγο Έσε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αντίστοιχο διάστημα αποχής.

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