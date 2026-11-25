Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μίλαν στο Europa League με απογευματινή προπόνηση στου Ρέντη.

Η ομάδα του Πειραιά φιλοξενεί τους «ροσονέρι» στο «Γ.Καραϊσκάκης» αύριο, Πέμπτη (26/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση και να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές της για να τερματίσει στην τελική οκτάδα.

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