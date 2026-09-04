Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, εν όψει της αυριανής (5/9, 19:00) αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος βρίσκεται στην Ελλάδα από την περασμένη Τρίτη, έχει ήδη προπονηθεί κανονικά υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι πλέον διαθέσιμος για να φορέσει πρώτη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για θέση στο αρχικό σχήμα, δεδομένου ότι αγωνιζόταν βασικός στα τρία πρώτα ματς της Ράσινγκ Σαντάντερ στη La Liga πριν τη μεταγραφή του στον Πειραιά.

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