Η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε την αποστολή της για το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Φίλιπ Σάντλερ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Ντικ Σρούντερ.

Ο 29χρονος βασικός στόπερ της ολλανδικής ομάδας αποχώρησε με ενοχλήσεις στο τελευταίο φιλικό απέναντι στη Σεβίλλη, με τη συμμετοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» να βρισκόταν μέχρι πρότινος στον αέρα.

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