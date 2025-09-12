Πανέτοιμος είναι ο Ολυμπιακός για τον αυριανό (13/9, 18:00, Cosmote Sport 1) εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, όπου θα προσπαθήσει να κάνει το «3 στα 3» στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League.

H προετοιμασία των Πειραιωτών για το ματς απέναντι στα «λιοντάρια» ολοκληρώθηκε δίχως απρόοπτα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει, μετά το τέλος του προγράμματος, την αποστολή της ομάδας του.

Σε αυτήν συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Μέχντι Τάρεμι, Γκουστάβο Μάνσα, και Ντάνιελ Ποντένσε! Αντίθετα εκτός αυτής έμειναν ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.