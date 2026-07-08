Ποδαρικό με το δεξί έκανε ο Ολυμπιακός στα φιλικά του παιχνίδια επί ολλανδικού εδάφους, όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν την Τετάρτη με ανατροπή 2-1 της Ράκοβ, με τον Κώστα Φορτούνη, στην -ανεπίσημη- επανεμφάνισή του με την ερυθρόλευκη φανέλα να δίνει το σύνθημα, ώστε η ελληνική ομάδα να γυρίσει… τούμπα το ματς.

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