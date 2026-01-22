Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κλείσει μία από τις πιο σημαντικές ανανεώσεις των τελευταίων ετών. Ο Ελ Κααμπί είναι με το… στυλό στο χέρι για το νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες…

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΦΩΣ», ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στα πρόθυρα υπογραφής νέου συμβολαίου διάρκειας 2+1 ετών με συνολικές αποδοχές που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, ένα ποσό που τον καθιστά έναν από τους υψηλότερα αμειβόμενους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, με τον μάνατζερ του Μαροκινού επιθετικού να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η διοίκηση των ερυθρόλευκων έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του 32χρονου φορ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε απόλυτο σύμβολο της ομάδας και έχει αποδείξει την αξία του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε αυτής της ανανέωσης αποκάλυψε και την ανθρώπινη πλευρά του Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός διεθνής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα παρά τη βαθιά προσωπική στεναχώρια που βίωνε λόγω της απώλειας του τροπαίου.

